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Военный эксперт Храмчихин: армия Украины может атаковать в будущем север Крыма

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимое военное обозрение»

Военный эксперт Храмчихин: армия Украины может атаковать в будущем север Крыма
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут атаковать в будущем север Крымского полуострова. С соответствующим прогнозом на страницах СМИ выступил Александр Храмчихин, отечественный военный эксперт.

Как отметил аналитик, после покупки Киевом турецких беспилотников Bayraktar TB2 у властей бывшей советской республики может возникнуть соблазн организовать наступление в Донбассе. Также не исключено, что Украина ударит по Крыму, полагает Храмчихин.

Специалист указал на то, что Россия крайне успешно подготовилась к отражению гипотетического нападения Североатлантического альянса на полуостров на море и в воздушном пространстве. При этом от наземного вторжения с севера регион защищен значительно хуже.

Александр Храмчихин констатировал, что аэродром Джанкой находится в зоне досягаемости артиллеристов ВСУ. Данное обстоятельство может спровоцировать украинскую сторону на удар по Крыму, считает эксперт.

Ранее в пятницу сообщалось, что Владимир Зеленский, глава Украины, предрек всеобщую мобилизацию в стране в случае «большой войны» с РФ.

ДЦ

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