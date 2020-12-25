Зеленский предсказал всеобщую мобилизацию на Украине в случае «большой войны» с Россией

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25 декабря 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

В случае «большой войны» с Российской Федерации на Украине будет осуществлена всеобщая мобилизация. Это в разговоре с немецкими журналистами предсказал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

Представители журнала Focus спросили Зеленского о том, не ожидает ли он, что Россия может «напасть» на Украину со стороны Крымского полуострова. Глава государства выразил надежду, что такой сценарий развития событий нереален. Если все же он претворится в жизнь, разгорится «большая война», отметил Владимир Зеленский. По словам президента, в этом случае в его стране пройдет всеобщая мобилизация – она коснется как мужчин, так и женщин.

Ранее сегодня сообщалось, что Муса Умаханов, бывший ополченец Донбасса, спрогнозировал скорое начало нового военного конфликта между ДНР и ЛНР и Украиной.