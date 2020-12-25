Бывший ополченец Донбасса Муса Умаханов: новая война с Украиной неизбежна, она начнется скоро

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25 декабря 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Новый военный конфликт между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной неизбежен, он начнется в скором времени. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Муса Умаханов, бывший ополченец Донбасса.

Говоря о добровольцах, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне республик, Умаханов отметил, что эти люди готовы снова отправиться в Донбасс в случае наступления Киева. В настоящий момент экс-ополченцы «усиливают свои навыки» и тренируются, так как понимают, что война неизбежна и скоро начнется, заявил собеседник издания News Front.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Ишхан Мироев высказал точку зрения, согласно которой, поддерживая Украину, Турция работает на отделение Крыма от Российской Федерации.