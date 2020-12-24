Журналист Ишхан Мироев: поддерживая Украину, Турция работает на отделение Крыма от России
24 декабря 2020, 17:02[ «Аргументы Недели» ]
Оказывая поддержку Украине, Анкара работает на отделение Крымского полуострова от Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал журналист Ишхан Мироев, говорится в материале, появившемся на страницах турецкой прессы.
Газета Milliyet напоминает, что неделю назад Украину посетили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны страны Хулуси Акар. Они встретились с представителями властей бывшей советской республики и крымской сепаратистской делегацией.
Издание процитировало журналиста Ишхана Мироева, который отметил, что, поддерживая Киев, Анкара работает на отделение Крыма от РФ. По мнению Мироева, поставку Украине турецких беспилотников и проведение совместных учений с ее армией можно рассматривать как подготовку к реализации данной задачи.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Айдер Муждабаев заявил, что российские войска фактически окружили Турцию с двух сторон.
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