Avia.pro: турецкий дрон ВСУ мог корректировать огонь при атаке по позициям ДНР, которая привела к гибели двух военных республики
5 декабря 2020, 09:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В ходе вчерашней атаки по позициям Народной милиции ДНР мог быть задействован один из турецких беспилотников Bayraktar TB2, имеющихся в распоряжении Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.
Накануне в Донецке заявили о том, что украинские морпехи открыли огонь из минометов и уничтожили двух военных ДНР. Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, корректировку огня во время данного удара мог осуществлять Bayraktar TB2. Аппарат обладает подобными возможностями, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Александр Семченко озвучил предполагаемый сценарий появления «второго Донбасса» в Закарпатье.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.