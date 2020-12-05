Avia.pro: турецкий дрон ВСУ мог корректировать огонь при атаке по позициям ДНР, которая привела к гибели двух военных республики

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5 декабря 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

В ходе вчерашней атаки по позициям Народной милиции ДНР мог быть задействован один из турецких беспилотников Bayraktar TB2, имеющихся в распоряжении Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Накануне в Донецке заявили о том, что украинские морпехи открыли огонь из минометов и уничтожили двух военных ДНР. Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, корректировку огня во время данного удара мог осуществлять Bayraktar TB2. Аппарат обладает подобными возможностями, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Александр Семченко озвучил предполагаемый сценарий появления «второго Донбасса» в Закарпатье.