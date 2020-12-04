Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР

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4 декабря 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинские морские пехотинцы нарушили режим перемирия, действующий в зоне конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространила сегодня Народная милиция непризнанной ДНР.

В заявлении Народной милиции говорится, что военные из 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов позиции ДНР, расположенные в районе населенного пункта Ленинское. В общей сложности киевские силовики выпустили двенадцать снарядов. В результате данной атаки погибли двое бойцов ДНР.

Ранее в пятницу портал Avia.pro предположил, что турецкий ударный беспилотник ВСУ мог прорваться через российскую ПВО, охраняющую Крымский полуостров.