Украинские морпехи нарушили перемирие в Донбассе и уничтожили из минометов двух бойцов ДНР
4 декабря 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]
Украинские морские пехотинцы нарушили режим перемирия, действующий в зоне конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию распространила сегодня Народная милиция непризнанной ДНР.
В заявлении Народной милиции говорится, что военные из 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов позиции ДНР, расположенные в районе населенного пункта Ленинское. В общей сложности киевские силовики выпустили двенадцать снарядов. В результате данной атаки погибли двое бойцов ДНР.
Ранее в пятницу портал Avia.pro предположил, что турецкий ударный беспилотник ВСУ мог прорваться через российскую ПВО, охраняющую Крымский полуостров.
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