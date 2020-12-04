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Сайт Avia.pro: турецкий ударный дрон ВСУ мог прорваться через охраняющую Крым российскую ПВО

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: турецкий ударный дрон ВСУ мог прорваться через охраняющую Крым российскую ПВО
Военные, pixabay.com

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, находящийся на вооружении армии Украины, мог прорваться через российскую ПВО, которая охраняет Крымский полуостров. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Некоторое время назад в сети появилось изображение, на котором, как утверждается, запечатлена позиция ПВО РФ в Крыму. Согласно опубликованной информации, снимок в ходе наблюдательного полета в районе границы полуострова сделал дрон Вооруженных сил Украины Bayraktar TB2.

Проанализировав фотографию, авторы портала Avia.pro предположили, что аппарат ВСУ находился от российских позиций всего лишь в нескольких километрах. Это говорит о том, что радары РФ пропустили приближение беспилотника, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, Николай Бордюжа, бывший генсек ОДКБ, заявил, что Россия находится в предвоенном состоянии.

ДЦ

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