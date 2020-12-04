Сайт Avia.pro: турецкий ударный дрон ВСУ мог прорваться через охраняющую Крым российскую ПВО

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4 декабря 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные, pixabay.com

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, находящийся на вооружении армии Украины, мог прорваться через российскую ПВО, которая охраняет Крымский полуостров. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Некоторое время назад в сети появилось изображение, на котором, как утверждается, запечатлена позиция ПВО РФ в Крыму. Согласно опубликованной информации, снимок в ходе наблюдательного полета в районе границы полуострова сделал дрон Вооруженных сил Украины Bayraktar TB2.

Проанализировав фотографию, авторы портала Avia.pro предположили, что аппарат ВСУ находился от российских позиций всего лишь в нескольких километрах. Это говорит о том, что радары РФ пропустили приближение беспилотника, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, Николай Бордюжа, бывший генсек ОДКБ, заявил, что Россия находится в предвоенном состоянии.