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Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа: Россия находится в предвоенном состоянии

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа: Россия находится в предвоенном состоянии
Вид на Московский Кремль, pixabay.com

Российская Федерация находится в предвоенном состоянии. Соответствующую точку зрения озвучил Николай Бордюжа, бывший генеральный секретарь ОДКБ.

Бордюжа отметил, что шесть бывших советских республик осуществляют антироссийскую политику. Еще в трех идут процессы, «которые влияют на нестабильность».

По словам эксперта, в настоящий момент существует угроза формирования «санитарного кордона» вокруг РФ. Если добавить к этому недружественные шаги, которые предпринимают в отношении Москвы западные государства, то можно констатировать, что Россия находится в предвоенном состоянии, процитировал Николая Бордюжу «ПолитНавигатор».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР, допустил, что Анкара может втянуть Россию в фактическую войну с Турцией на сирийской территории.

ДЦ

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