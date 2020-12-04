Украинский политолог Семченко озвучил возможный сценарий появления «второго Донбасса» в Закарпатье
4 декабря 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Известия»
Украина рискует получить «второй Донбасс» в Закарпатской области. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских СМИ озвучил Александр Семченко, украинский политолог.
Возможный сценарий, который озвучил аналитик, предполагает ввод Киевом войск в Закарпатье, где фиксируются провенгерские настроения. Согласно прогнозу Семченко, в случае переброски контингента в регион местные силы окажут ему противодействие. Как предсказал эксперт, в результате будет пролита кровь и возникнет «второй Донбасс».
Если вспыхнет вооруженное противостояние, поддержку сепаратистам окажет Венгрия – член НАТО и Евросоюза – поэтому Киеву вряд ли стоит рассчитывать на помощь международного сообщества, отметил собеседник «Известий».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что об опасности начала войны в Закарпатской области предупредил Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады.
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