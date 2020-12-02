Экс-депутат Рады Журавко: Украина распадается, после Донбасса война может вспыхнуть в Закарпатье
2 декабря 2020, 19:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Украина распадается, после Донбасса вооруженный конфликт может начаться в Закарпатской области. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских сетевых СМИ озвучил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.
Согласно прогнозу политика, Киев может потерять Закарпатье, как в свое время потерял Донецк и Луганск. Как отметил Журавко, проживающие в западном регионе венгры «проявляли более осторожные сепаратистские настроения, а сегодня этот процесс идет полным ходом». По мнению собеседника ФАН, ответственность за обострение ситуации лежит на руководстве Украины, которое ущемляет права национальных меньшинств.
Ранее в среду сообщалось, что отечественный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео украинских радикалов с угрозами закарпатским венграм.
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