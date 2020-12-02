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Экс-депутат Рады Журавко: Украина распадается, после Донбасса война может вспыхнуть в Закарпатье

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Экс-депутат Рады Журавко: Украина распадается, после Донбасса война может вспыхнуть в Закарпатье
Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Украина распадается, после Донбасса вооруженный конфликт может начаться в Закарпатской области. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями российских сетевых СМИ озвучил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно прогнозу политика, Киев может потерять Закарпатье, как в свое время потерял Донецк и Луганск. Как отметил Журавко, проживающие в западном регионе венгры «проявляли более осторожные сепаратистские настроения, а сегодня этот процесс идет полным ходом». По мнению собеседника ФАН, ответственность за обострение ситуации лежит на руководстве Украины, которое ущемляет права национальных меньшинств.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео украинских радикалов с угрозами закарпатским венграм.

ДЦ

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