Владимир Соловьев: процесс распада Украины, судя по всему, не остановить

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2 декабря 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Процесс распада Украины, судя по всему, не остановить. Соответствующую точку зрения, комментируя угрозы украинских радикалов в адрес этнических венгров из Закарпатья, озвучил отечественный телеведущий Владимир Соловьев.

Политолог Владимир Корнилов, принявший участие в программе Соловьева на канале «Россия 1», в свою очередь, отметил, что публичная националистическая риторика может привести к потере Украиной не только Закарпатья, но и ряда других регионов.

Ранее на текущей неделе стало известно, что националисты из «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) сняли видео с угрозами закарпатским венграм. Фигурирующий в ролике неизвестный мужчина в маске призвал жителей региона «внимательно следить за своими мечтами об автономности».

Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, спрогнозировал, что украинская армия фактически мгновенно сметет войска непризнанных республик Донбасса в случае масштабной атаки.