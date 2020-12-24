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Портал Haqqin: против армии Азербайджана в Карабахе воевали и «боевики» из США

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Портал Haqqin: против армии Азербайджана в Карабахе воевали и «боевики» из США
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Против подразделений Баку в ходе осеннего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в азербайджанском сегменте интернета.

Портал Haqqin обратил внимание на один из роликов, снятых в Ереване во время прошедшей накануне акции протеста против армянского премьера Никола Пашиняна. Видео представляет собой интервью гражданина США Гайка Назаряна, который в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Карабахе.

Авторы сетевого ресурса напоминают, что ранее писали о привлечении Ереваном к конфликту «террористов» из стран Ближнего Востока и европейских государств. Выложенный ролик доказывает то, что против армии Азербайджана воевали и «боевики» из Штатов, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что Ильхам Алиев, азербайджанский президент, свалил армянский указатель и потоптался на нем в ходе визита в районы, которые вышли из-под контроля властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

ДЦ

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