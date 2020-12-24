Алиев свалил армянский дорожный указатель и потоптался на нем во время поездки по районам, оставленным НКР

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24 декабря 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, фото со страницы Мехрибан Алиевой в Facebook

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, выкорчевал армянский дорожный указатель и потоптался на нем в ходе поездки по районам, оставленным самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Накануне азербайджанский лидер вместе с женой Мехрибан посетил Зангиланский и Губадлинский районы, отошедшие под контроль Баку по итогам осеннего военного конфликта в Нагорном Карабахе. Как пишет «Русская весна», во время поездки передвигавшийся на автомобиле Алиев заметил указатель с названием населенного пункта на армянском языке. Политик остановил транспортное средство, повалил указатель и встал на него.

Ранее в четверг сообщалось, что американское издание National Review высказало точку зрения, согласно которой Карабах стал «новой территорией России».