Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

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24 декабря 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

По итогам осеннего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Как пишет журнал National Review, Москва стала «победителем» азербайджано-армянского противостояния. Отмечается, что РФ посодействовала в заключении мирного договора, по условиям которого в Карабах были переброшены российские миротворцы.

По мнению издания, «Россия получила кусочек чужой страны». Теперь Нагорный Карабах фактически будет принадлежать Москве в течение неопределенного периода времени, если Соединенные Штаты не вмешаются в ситуацию, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец сделал заявление, согласно которому война в Карабахе послужила «очень серьезным уроком на завтра» для РФ.