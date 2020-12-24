Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Как пишет журнал National Review, Москва стала «победителем» азербайджано-армянского противостояния. Отмечается, что РФ посодействовала в заключении мирного договора, по условиям которого в Карабах были переброшены российские миротворцы.
По мнению издания, «Россия получила кусочек чужой страны». Теперь Нагорный Карабах фактически будет принадлежать Москве в течение неопределенного периода времени, если Соединенные Штаты не вмешаются в ситуацию, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец сделал заявление, согласно которому война в Карабахе послужила «очень серьезным уроком на завтра» для РФ.
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