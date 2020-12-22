Азербайджан опубликовал фотографии с уничтоженным во время войны в Карабахе российским комплексом РЭБ «Репеллент»
22 декабря 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Азербайджан обнародовал фотографии, на которых запечатлен уничтоженный в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха российский комплекс РЭБ «Репеллент». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет опубликовавший изображения портал Avia.pro, система РЭБ, поставленная Россией Армении, была ликвидирована в первые дни войны. Судя по всему, «Репеллент» был атакован ударным дроном, отмечают авторы ресурса.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили видео падения азербайджанского вертолета, сбитого Арменией в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе.
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