Азербайджан опубликовал фотографии с уничтоженным во время войны в Карабахе российским комплексом РЭБ «Репеллент»

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22 декабря 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Азербайджан обнародовал фотографии, на которых запечатлен уничтоженный в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха российский комплекс РЭБ «Репеллент». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет опубликовавший изображения портал Avia.pro, система РЭБ, поставленная Россией Армении, была ликвидирована в первые дни войны. Судя по всему, «Репеллент» был атакован ударным дроном, отмечают авторы ресурса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили видео падения азербайджанского вертолета, сбитого Арменией в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе.