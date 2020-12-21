Появилось видео падения азербайджанского вертолета, сбитого Арменией в первый день шестинедельной войны в Карабахе

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21 декабря 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Появилась видеозапись падения азербайджанского вертолета Ми-17, сбитого Арменией 27 сентября текущего года, в этот день в Нагорном Карабахе вспыхнул вооруженный конфликт, продолжавшийся в течение шести недель. Ролик доступен для просмотра в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации, опубликованной в интернете, против вертолета был применен переносной зенитный ракетный комплекс.

Как сообщалось ранее в текущем месяце, спортсмен Эдуард Вартанян, осуществлявший во время войны в Карабахе волонтерскую миссию, заявил, что армянские генералы бежали из региона. Также Вартанян рассказал, что до данной территории доходило только двадцать процентов гуманитарной помощи, которую туда отправляли.