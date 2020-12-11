Боец ММА Эдуард Вартанян: армянские генералы бежали из Нагорного Карабаха

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11 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Армянские генералы бежали из Нагорного Карабаха. Об этом заявил боец ММА Эдуард Вартанян, который после того, как на территории региона вспыхнул вооруженный конфликт, отправился туда с волонтерской миссией.

Вартанян рассказал на видео, размещенном на YouTube, что на момент начала военного противостояния в Карабахе «из ста генералов остались семнадцать». Остальные бежали, отметил спортсмен.

Также Эдуард Вартанян поведал, что до региона доходило только двадцать процентов гуманитарной помощи, которую туда направляли. Большую ее часть разворовывали.

Как сообщалось ранее в пятницу, агентство Armenpress написало, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении.