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Avia.pro: во время войны в Карабахе азербайджанский комплекс С-300 сбил неизвестную цель

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: во время войны в Карабахе азербайджанский комплекс С-300 сбил неизвестную цель
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В ходе вспыхнувшего минувшей осенью военного конфликта на территории Нагорного Карабаха С-300 армии Азербайджана сбил неизвестную цель. Об этом говорится в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.

Как информирует Avia.pro, в Баку похвалили С-300, заявив, что они помогли в возвращении Карабаха. При этом азербайджанская сторона не раскрыла, при каких обстоятельствах была применена данная система ПВО.

Авторы портала полагают, что комплекс С-300 мог поразить армянский самолет Су-25 либо ракету, запущенную подразделениями, противостоявшими Вооруженным силам Азербайджана.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что о своем участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе британским журналистам рассказали четверо сирийских наемников.

ДЦ

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