Сирийский наемник о боях в Нагорном Карабахе: «Не знаю, как выжил в этой войне»
10 декабря 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]
Четверо сирийских боевиков, которые воевали на территории Нагорного Карабаха на стороне Вооруженных сил Азербайджана, рассказали британским журналистам о своем участии в данном конфликте.
Как пишет на сайте BBC обозреватель Эд Батлер, один из наемников поведал, что ему с другом пообещали по две тысячи долларов за работу на блокпостах в качестве миротворцев. Вместо этого боевиков отправили на передовую. Им пришлось стать свидетелями ранений и смертей своих товарищей, многие оказались парализованы страхом.
По словам одного из сирийцев, он каждый день «видит» то, что происходило во время боевых действий. «Не знаю, как выжил в этой войне», - признался мужчина.
Ранее в четверг сообщалось, что на страницах журнала Forbes появился материал, в котором высказана точка зрения, согласно которой российские системы ПВО армии Армении не справились с азербайджанскими беспилотниками в Нагорном Карабахе.
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