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Агентство Armenpress: Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Агентство Armenpress: Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Piero Tenagli / globallookpress.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

Как пишет агентство Armenpress, выступая на параде в Баку по случаю победы в войне в Нагорном Карабахе, Алиев отметил, что азербайджанцы на протяжении веков жили в Зангезуре и Ереване, однако были изгнаны со «своих исторических земель». Политик заявил о притязаниях на армянские территории, отметило агентство.

В процитированной публикации также высказывается мнение о том, что «милитаристский курс» Баку «направлен» на границы Армении, признанные на международном уровне.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Мовсес Абрахамян озвучил точку зрения, согласно которой Азербайджан полностью находится «под игом» Турции.

ДЦ

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