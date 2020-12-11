Агентство Armenpress: Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении
11 декабря 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о своих притязаниях на земли Армении. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.
Как пишет агентство Armenpress, выступая на параде в Баку по случаю победы в войне в Нагорном Карабахе, Алиев отметил, что азербайджанцы на протяжении веков жили в Зангезуре и Ереване, однако были изгнаны со «своих исторических земель». Политик заявил о притязаниях на армянские территории, отметило агентство.
В процитированной публикации также высказывается мнение о том, что «милитаристский курс» Баку «направлен» на границы Армении, признанные на международном уровне.
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Мовсес Абрахамян озвучил точку зрения, согласно которой Азербайджан полностью находится «под игом» Турции.
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