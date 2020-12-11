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Эксперт Мовсес Абрахамян: Азербайджан полностью находится «под игом» Турции, Россия потеряла контроль над Баку

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Мовсес Абрахамян: Азербайджан полностью находится «под игом» Турции, Россия потеряла контроль над Баку
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Азербайджан полностью находится «под игом» Турции, Российская Федерация потеряла контроль над Баку. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Мовсес Абрахамян.

Французский журнал Marianne посвятил публикацию состоявшемуся в Азербайджане параду в честь победы в Нагорном Карабахе. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Улицы Баку по случаю проведения парада были украшены в том числе флагами этой страны.

В процитированном материале отмечается, что по итогам вооруженного конфликта в Карабахе Анкаре удалось «закрепиться на Кавказе». Это выразилось, в частности, в том, что Турция договорилась с Россией о создании совместного мониторингового центра для контроля за миротворческими операциями.

Эксперт Мовсес Абрахамян, мнение которого привело издание, отметил, что Азербайджан полностью находится «под игом» Анкары. Москва контроль над Баку потеряла, добавил Абрахамян.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Avia.pro выдвинул предположение, согласно которому российский вертолет Ми-24 в Армении могли сбить специально, чтобы показать бессилие РФ.

ДЦ

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В ходе вспыхнувшего минувшей осенью конфликта на территории Нагорного Карабаха С-300 армии Азербайджана сбил неизвестную цель. Об этом говорится в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.

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