На параде в Баку Алиеву и Эрдогану показали сожженные армянские «Грады»
10 декабря 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
В Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе по площади Азадлыг (площадь свободы) провезли сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика». Парад принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
С Алиевым на параде присутствовала его супруга Мехрибан Алиева. На парад в Баку прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Турции Эмине Эрдоган.
Судя по видеозаписям парада, на нем была представлена часть военных трофеев, в том числе сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика». В параде принимают участие более трех тысяч военнослужащих.
Командует парадом замминистра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев. В ходе парада военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран - Азербайджана и Турции.
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