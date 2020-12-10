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На параде в Баку Алиеву и Эрдогану показали сожженные армянские «Грады»

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

На параде в Баку Алиеву и Эрдогану показали сожженные армянские «Грады»
Ильхам Алиев, фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev/

В Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе по площади Азадлыг (площадь свободы) провезли сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика». Парад принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С Алиевым на параде присутствовала его супруга Мехрибан Алиева. На парад в Баку прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Турции Эмине Эрдоган.

Судя по видеозаписям парада, на нем была представлена часть военных трофеев, в том числе сожженные армянские артиллерийские установки «Град» и «Гвоздика». В параде принимают участие более трех тысяч военнослужащих. 

Командует парадом замминистра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев. В ходе парада военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран - Азербайджана и Турции.

ИЧ

В мире

Эрдоган находился в Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе

Эрдоган находился в Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Баку накануне проведения парада. Парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, прошел 10 декабря в столице Азербайджана.

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