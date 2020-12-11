Сайт Avia.pro: российский Ми-24 в Армении могли сбить специально, чтобы показать бессилие Москвы
11 декабря 2020, 08:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российский вертолет Ми-24 в Армении, разбившийся в ноябре, могли сбить специально, чтобы показать бессилие Москвы. Соответствующая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro привел точку зрения авторов Telegram-канала WarGonzo, полагающих, что уничтожение Ми-24 стало результатом спланированной азербайджано-турецкой провокации. Журналисты портала, в свою очередь, выдвинули предположение, согласно которому оппоненты РФ могли подбить вертолет с целью демонстрации того, что Москва ничего не сможет сделать в подобной ситуации. Бессилие властей страны, вероятно, спровоцировало бы раскол в российском обществе, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в пятницу тот же самый интернет-ресурс сообщил, что во время войны в Нагорном Карабахе комплекс С-300 армии Азербайджана сбил неизвестную цель.
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