WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Как полагают авторы Telegram-канала WarGonzo, вертолет не могли сбить случайно. В процитированном посте указывается на то, что Ми-24 взлетел с расположенной недалеко от Еревана базы «Эребуни». Отмечается, что «азербайджано-турецкий альянс» не мог не знать, какое именно воздушное судно покинуло аэропорт, так как любой вылет с него отслеживается Анкарой.
Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ТГ-канала, системы ПВО Азербайджана «вели» Ми-24 на протяжении всего маршрута и сбили его за секунды до того момента, когда машина покинула бы зону поражения.
Ранее в среду портал Avia.pro написал, что ВКС РФ могут готовить удар по протурецким боевикам в Сирии.
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