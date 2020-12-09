WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

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9 декабря 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет Ми-24, MOD Russia / globallookpress.com

Уничтожение российского вертолета Ми-24 в Армении в ноябре стало результатом спланированной провокации Азербайджана и Турции. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся в сети.

Как полагают авторы Telegram-канала WarGonzo, вертолет не могли сбить случайно. В процитированном посте указывается на то, что Ми-24 взлетел с расположенной недалеко от Еревана базы «Эребуни». Отмечается, что «азербайджано-турецкий альянс» не мог не знать, какое именно воздушное судно покинуло аэропорт, так как любой вылет с него отслеживается Анкарой.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ТГ-канала, системы ПВО Азербайджана «вели» Ми-24 на протяжении всего маршрута и сбили его за секунды до того момента, когда машина покинула бы зону поражения.

Ранее в среду портал Avia.pro написал, что ВКС РФ могут готовить удар по протурецким боевикам в Сирии.