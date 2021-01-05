Американский сайт 19FortyFive назвал угрозы, которые несет для Запада российская гиперзвуковая ракета «Циркон»
5 января 2021, 14:51[ «Аргументы Недели» ]
В американском сегменте интернета появилась публикация, в которой названы угрозы, которая несет для Запада российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Успешное тестирование данного боеприпаса состоялось в конце минувшего года в акватории Белого моря.
Портал 19FortyFive констатирует, что «Циркон», способный разгоняться до девяти чисел Маха, опасен сам по себе, так как может нанести ущерб даже без взрывчатки. Как отмечается в процитированном материале, другая угроза состоит в том, что плазменное облако ракеты, полностью скрывающее ее полет, делает «Циркон» невидимым для радаров. Это дает возможность боеприпасу незаметно подобраться к цели.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina написал, что мощности новой российской ракеты «Сармат» хватит для уничтожения почти любой европейской страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.