Американский сайт 19FortyFive назвал угрозы, которые несет для Запада российская гиперзвуковая ракета «Циркон»

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5 января 2021, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

В американском сегменте интернета появилась публикация, в которой названы угрозы, которая несет для Запада российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Успешное тестирование данного боеприпаса состоялось в конце минувшего года в акватории Белого моря.

Портал 19FortyFive констатирует, что «Циркон», способный разгоняться до девяти чисел Маха, опасен сам по себе, так как может нанести ущерб даже без взрывчатки. Как отмечается в процитированном материале, другая угроза состоит в том, что плазменное облако ракеты, полностью скрывающее ее полет, делает «Циркон» невидимым для радаров. Это дает возможность боеприпасу незаметно подобраться к цели.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina написал, что мощности новой российской ракеты «Сармат» хватит для уничтожения почти любой европейской страны.