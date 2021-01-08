Журнал National Interest: США и весь мир до сих пор боятся российских атомных крейсеров

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8 января 2021, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Атомный крейсер «Петр Великий», MOD Russia / globallookpress.com

США и весь мир до сих пор боятся российских атомных крейсеров, строительство которых началось в период холодной войны. Об этом говорится в публикации, размещенной в американских СМИ.

Журнал The National Interest напоминает, что сейчас в составе флота РФ находится «Петр Великий», последний из четырех атомных крейсеров. При этом в конце 2022 года на боевую службу после прохождения модернизации должен вернуться «Адмирал Нахимов», еще один корабль этого проекта.

В процитированном материале отмечается, что ракетные крейсеры России, которые оснащены большим количеством различных вооружений, продолжают играть значительную роль, демонстрируя морское могущество страны. Констатируется, что данные суда способны создавать угрозу силам Соединенных Штатов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Брайан Клоули, ветеран британской армии, спрогнозировал очередное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой при американском президенте Джо Байдене.