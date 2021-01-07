Ветеран британской армии Брайан Клоули предрек новое ухудшение отношений США и России при президенте Байдене

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7 января 2021, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Избранный президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Во время президентства демократа Джо Байдена произойдет новое ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-СМИ выступил ветеран британской армии, бывший замглавы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Клоули.

Эксперт констатировал, что избранный президент США рассматривает Москву исключительно в качестве противника. Поэтому не приходится сомневаться в том, что стратегия национальной обороны Штатов при Байдене будет предполагать конфронтацию с РФ.

Клоули предсказал, что в период нахождения демократа на посту главы Белого дома мир увидит очередное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Ответственным за это будет Джо Байден, который не намерен предпринимать действия по нормализации диалога с российской стороной, полагает ветеран.

Ранее в четверг сообщалось, что аналитик Тимоти Чой назвал ледокольный флот главным козырем РФ в борьбе с американцами за Арктический регион.