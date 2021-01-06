Агентство Akharin Khabar назвало ракету «Сармат» «посланием» России администрации Байдена
6 января 2021, 14:36[ «Аргументы Недели» ]
Ракета «Сармат» является «посланием» Российской Федерации администрации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах иранских сетевых СМИ.
Агентство Akharin Khabar считает неслучайным то, что заявления представителей официальной Москвы о грядущих испытаниях «Сармата» совпали по времени с приходом к власти в Вашингтоне Байдена и его команды. Согласно версии, представленной в процитированной публикации, с помощью своего ракетного «послания» Россия, скорее всего, хочет добиться от властей США сговорчивости в вопросе подписания новых договоренностей по вооружениям.
Как сообщалось ранее в среду, портал Avia.pro выступил с предположением, по которому из-за отставания от России Штаты в случае войны могут использовать для уничтожения комплексов С-300 и С-400 ядерные боеголовки.
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