Агентство Akharin Khabar назвало ракету «Сармат» «посланием» России администрации Байдена

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6 января 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Избранный президент США Джо Байден, CSRA PHOTOGRAPHY INC / globallookpress.com

Ракета «Сармат» является «посланием» Российской Федерации администрации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах иранских сетевых СМИ.

Агентство Akharin Khabar считает неслучайным то, что заявления представителей официальной Москвы о грядущих испытаниях «Сармата» совпали по времени с приходом к власти в Вашингтоне Байдена и его команды. Согласно версии, представленной в процитированной публикации, с помощью своего ракетного «послания» Россия, скорее всего, хочет добиться от властей США сговорчивости в вопросе подписания новых договоренностей по вооружениям.

Как сообщалось ранее в среду, портал Avia.pro выступил с предположением, по которому из-за отставания от России Штаты в случае войны могут использовать для уничтожения комплексов С-300 и С-400 ядерные боеголовки.