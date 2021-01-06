Avia.pro: из-за отставания от России США в случае войны могут использовать для уничтожения С-300 и С-400 ядерные боеголовки
6 января 2021, 10:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Из-за отставания от России Соединенные Штаты в случае войны могут использовать для уничтожения систем С-300 и С-400 ядерные боеголовки. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
Согласно предположению, выдвинутому ресурсом Avia.pro, американское командование намерено применить против российских систем ПВО крылатые тактические ракеты с ядерными боезарядами мощностью до 210 килограммов, если вспыхнет вооруженный конфликт с Москвой. По мнению авторов сайта, данная стратегия может привести к большим потерям для США. Отмечается, что С-400 способен сбить американскую ракету над территорией страны. В этом случае на Штаты упадет бомба, мощность которой в десять раз превосходит ту, что была сброшена в 1945 году на японский город Нагасаки.
Как сообщалось ранее в среду, американское издание The National Interest написало, что российский комплекс С-500 «готов к войне на высоте 200 километров».
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