Сайт Avia.pro: сирийские курды начали угрожать захватом базы ВКС России в Камышлы

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6 января 2021, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Вооруженный человек, Juma Mohammad / globallookpress.com

Сирийские курды начали выступать с угрозами захватить базу российских ВКС, которая расположена в городе Камышлы. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Ресурс Avia.pro информирует, что курдские силы выдвинули ультиматум. Они угрожают вытеснить подконтрольные Дамаску подразделения с севера Арабской республики и захватить базу РФ в Камышлы, если не получат помощь в борьбе с протурецкими отрядами в городе Айн-Иссе.

Авторы портала отметили, что любая попытка нападения на российскую базу будет подавлена.

Ранее на текущей неделе сайт «Репортер» написал, что военные РФ занимают участки на северо-востоке Сирии, вытесняя с данных территорий американцев.