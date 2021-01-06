Ресурс Avia.pro: удар одной новой российской ракеты «Сармат» способен уничтожить территорию размером с Францию
6 января 2021, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Удар одной новой российской ракеты «Сармат» способен уничтожить территорию, которая соразмерна такой стране, как Франция. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что «Сармат» наделен возможностью нести десять больших боеголовок, которые представляют собой термоядерное оружие. По своей мощи данные заряды соответствуют водородным бомбам.
Одна ракета «Сармат» способна уничтожить территорию размером с Францию, отмечается в процитированном материале.
Ранее сегодня тот же самый сайт предположил, что из-за отставания от России американцы в случае войны могут использовать для уничтожения систем С-300 и С-400 свои ядерные боеголовки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.