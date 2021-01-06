Ресурс Avia.pro: удар одной новой российской ракеты «Сармат» способен уничтожить территорию размером с Францию

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6 января 2021, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Удар одной новой российской ракеты «Сармат» способен уничтожить территорию, которая соразмерна такой стране, как Франция. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что «Сармат» наделен возможностью нести десять больших боеголовок, которые представляют собой термоядерное оружие. По своей мощи данные заряды соответствуют водородным бомбам.

Одна ракета «Сармат» способна уничтожить территорию размером с Францию, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же самый сайт предположил, что из-за отставания от России американцы в случае войны могут использовать для уничтожения систем С-300 и С-400 свои ядерные боеголовки.