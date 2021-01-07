Канадский аналитик Тимоти Чой назвал ледокольный флот главным козырем России в борьбе с США за Арктику

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7 января 2021, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Ледокол, MOD Russia / globallookpress.com

Тимоти Чой, аналитик из Канады, назвал ледокольный флот главным козырем Российской Федерации в борьбе с Соединенными Штатами за Арктику. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Чой прокомментировал для издания Naval News публикацию в США стратегии «Голубая Арктика», где обозначены планы по развитию американского присутствия в данном регионе на следующие двадцать лет. Эксперт отметил, что авторы документа не предложили мер, направленных на сокращение отставания от России в сфере обеспеченности ледокольным флотом. По словам Тимоти Чоя, Москва в настоящий момент является лидером во всем, что касается надводных кораблей, способных действовать в Арктике. Если ситуация не изменится, РФ не проиграет схватку со Штатами в регионе, полагает канадский аналитик.

Как сообщалось ранее в четверг, журнал The National Interest написал, что Молдавия продала Вашингтону российские военные секреты после распада Советского Союза.