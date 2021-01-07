National Interest: Молдавия продала США российские военные секреты после распада СССР

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7 января 2021, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Молдавия продала Соединенным Штатам российские военные секреты после прекращения существования Советского Союза. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Как пишет журнал The National Interest, Кишинев получил в наследство от распавшегося СССР 34 самолета МиГ-29, которые в начале 1990-х входили в число самых смертоносных истребителей в мире. В процитированной публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», говорится, что Молдавия продала 21 боевую машину американцам, заинтересованным в изучении данной техники.

Самолеты были разобраны и доставлены по частям на базу, расположенную на территории штата Огайо.

Ранее сегодня сообщалось, что издание «Росбалт» высказало мнение, согласно которому Россия трижды проиграла Турции в минувшем году.