National Interest: Молдавия продала США российские военные секреты после распада СССР
7 января 2021, 21:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Молдавия продала Соединенным Штатам российские военные секреты после прекращения существования Советского Союза. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах американской прессы.
Как пишет журнал The National Interest, Кишинев получил в наследство от распавшегося СССР 34 самолета МиГ-29, которые в начале 1990-х входили в число самых смертоносных истребителей в мире. В процитированной публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», говорится, что Молдавия продала 21 боевую машину американцам, заинтересованным в изучении данной техники.
Самолеты были разобраны и доставлены по частям на базу, расположенную на территории штата Огайо.
Ранее сегодня сообщалось, что издание «Росбалт» высказало мнение, согласно которому Россия трижды проиграла Турции в минувшем году.
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