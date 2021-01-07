«Росбалт»: Россия в 2020 году проиграла Турции в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе

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7 января 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Росбалт»

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Российская Федерация в течение 2020 года потерпела три поражения от Турции – в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет «Росбалт», первое фиаско Москвы в 2020-м произошло в сирийском Идлибе, где турецкая армия в ходе наступательной операции «Весенний щит» продемонстрировала полное превосходство над подразделениями, которые подконтрольны поддерживаемому Россией Дамаску.

Отмечается, что также Анкара выиграла у РФ в Ливии, на территории которой идет гражданская война. В результате операции «Вулкан гнева», проведенной силами Правительства национального согласия, турецкие дроны Bayraktar TB2 уничтожили девять комплексов «Панцирь» российского производства.

В процитированном материале говорится, что третье поражение Москва потерпела в Нагорном Карабахе. Азербайджан, за спиной которого стояла Анкара, одержал в закавказском регионе военную победу над Арменией, союзником России по ОДКБ.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Константин Сивков заявил, что Турция развернула плацдарм с системами С-400 для возможного вооруженного противостояния с РФ.