Выложено видео уничтожения армянского комплекса С-300 израильским дроном во время войны в Карабахе

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7 января 2021, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Появилась видеозапись, на которой запечатлено уничтожение армянской системы С-300 израильским беспилотником во время осеннего вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Данные кадры доступны для просмотра на сайте YouTube.

Ресурс Avia.pro отмечает, что С-300 подвергся нападению со стороны дрона IAI Harop. В процитированном материале указывается на то, что ликвидированный комплекс не был приведен в боевую готовность. Также его не прикрывали средства ПВО малой дальности.

Ранее на текущей неделе тот же самый портал выступил с предположением, согласно которому из-за отставания от России американцы в случае войны могут использовать для уничтожения С-300 и С-400 свои ядерные боеголовки.