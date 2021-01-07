Выложено видео уничтожения армянского комплекса С-300 израильским дроном во время войны в Карабахе
7 января 2021, 08:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Появилась видеозапись, на которой запечатлено уничтожение армянской системы С-300 израильским беспилотником во время осеннего вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Данные кадры доступны для просмотра на сайте YouTube.
Ресурс Avia.pro отмечает, что С-300 подвергся нападению со стороны дрона IAI Harop. В процитированном материале указывается на то, что ликвидированный комплекс не был приведен в боевую готовность. Также его не прикрывали средства ПВО малой дальности.
Ранее на текущей неделе тот же самый портал выступил с предположением, согласно которому из-за отставания от России американцы в случае войны могут использовать для уничтожения С-300 и С-400 свои ядерные боеголовки.
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