Турция развернула плацдарм с полученными от Москвы комплексами С-400 для возможного военного конфликта с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
По словам эксперта, процитированного изданием «Актуальные новости», Анкара собирается претворить в жизнь проект создания Большого Турана, который предполагает присоединение к Турции не только центральноазиатских республик, но и российских Башкирии и Татарстана. Сивков полагает, что первый шаг по направлению к реализации данного плана турки уже сделали, поддержав наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.
Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Василий Дандыкин озвучил мнение, по которому Вашингтон, Лондон и Анкара вооружают Украину для войны с Россией.
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