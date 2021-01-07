Экс-сотрудник Генштаба Сивков: Турция развернула плацдарм с системами С-400 для возможной войны с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

7 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турция развернула плацдарм с полученными от Москвы комплексами С-400 для возможного военного конфликта с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

По словам эксперта, процитированного изданием «Актуальные новости», Анкара собирается претворить в жизнь проект создания Большого Турана, который предполагает присоединение к Турции не только центральноазиатских республик, но и российских Башкирии и Татарстана. Сивков полагает, что первый шаг по направлению к реализации данного плана турки уже сделали, поддержав наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Как сообщалось ранее в четверг, аналитик Василий Дандыкин озвучил мнение, по которому Вашингтон, Лондон и Анкара вооружают Украину для войны с Россией.