Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией
7 января 2021, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Соединенные Штаты, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Василий Дандыкин.
Аналитик напомнил, что Киев уже получил от американцев современные противотанковые ракетные комплексы, в скором будущем США поставят бывшей советской республике боевые катера. От британцев Украине поступают боевые суда, от турок – беспилотные летательные аппараты.
По мнению Василия Дандыкина, вооружая Киев, его зарубежные партнеры готовят страну к военному конфликту с РФ.
Как сообщалось ранее сегодня, украинский журналист Дмитрий Гордон поведал, кто бы мог стать главой государства после президента Владимира Зеленского.
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