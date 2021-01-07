Аналитик Дандыкин: США, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Россией

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7 января 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция вооружают Украину для войны с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ высказал эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик напомнил, что Киев уже получил от американцев современные противотанковые ракетные комплексы, в скором будущем США поставят бывшей советской республике боевые катера. От британцев Украине поступают боевые суда, от турок – беспилотные летательные аппараты.

По мнению Василия Дандыкина, вооружая Киев, его зарубежные партнеры готовят страну к военному конфликту с РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский журналист Дмитрий Гордон поведал, кто бы мог стать главой государства после президента Владимира Зеленского.