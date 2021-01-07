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Журналист Гордон рассказал, кто мог бы претендовать на пост президента Украины после Зеленского

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Гордон рассказал, кто мог бы претендовать на пост президента Украины после Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, озвучил фамилии политических деятелей, которые могли бы претендовать на пост президента Украины после Владимира Зеленского. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Гордона.

В числе возможных претендентов на должность главы государства журналист назвал бывшего руководителя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, киевского мэра Виталия Кличко, экс-премьера Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам Дмитрия Гордона, эти фигуры «не вызывают раздражения» ни на западе, ни на востоке страны.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский политик Дмитрий Корчинский высказал мнение, по которому Киев движется в сторону «капитуляции» в Донбассе.

ДЦ

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