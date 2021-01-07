Украинский политик Корчинский: Киев движется в сторону «капитуляции» в Донбассе
7 января 2021, 09:51[ «Аргументы Недели» ]
Киев движется в сторону «капитуляции» в Донбассе. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил украинский политик Дмитрий Корчинский.
Корчинский указал на то, что киевские власти, в частности, отвели войска в зоне вооруженного конфликта и «ослабили свои позиции в переговорах». Это, по мнению собеседника журналистов, свидетельствует о том, что Украина движется в сторону «капитуляции». Ее в будущем должно принять руководство РФ, процитировал Дмитрия Корчинского интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения отрицает.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Sohu написал, что Вашингтон бросил Украину на произвол судьбы.
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