Ян Лещенко, начальник управления Народной милиции непризнанный ЛНР, попал в больницу после взрыва, прогремевшего в жилом доме в Луганске. Соответствующая информация опубликована на страницах отечественной сетевой прессы.
Согласно сведениям, приведенным изданием «Русская весна», инцидент мог произойти прошлой ночью. В процитированном материале говорится, что взрывная волна выбила окна в трех квартирах, кроме того, оказались повреждены подъезд и стены.
Отмечается, что у госпитализированного Яна Лещенко множественные ожоги.
Как сообщалось ранее в среду, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что власти страны начали «сдавать» Крымский полуостров России с 1991 года.
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