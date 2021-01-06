Главу управления Народной милиции ЛНР Лещенко госпитализировали после взрыва в жилом доме в Луганске

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6 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Взрыв, pixabay.com

Ян Лещенко, начальник управления Народной милиции непризнанный ЛНР, попал в больницу после взрыва, прогремевшего в жилом доме в Луганске. Соответствующая информация опубликована на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно сведениям, приведенным изданием «Русская весна», инцидент мог произойти прошлой ночью. В процитированном материале говорится, что взрывная волна выбила окна в трех квартирах, кроме того, оказались повреждены подъезд и стены.

Отмечается, что у госпитализированного Яна Лещенко множественные ожоги.

Как сообщалось ранее в среду, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что власти страны начали «сдавать» Крымский полуостров России с 1991 года.