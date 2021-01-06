Журналист Дмитрий Гордон: власти Украины начали «сдавать» Крым России с 1991 года
6 января 2021, 13:12[ «Аргументы Недели» ]
Власти в Киеве начали «сдавать» Крымский полуостров России с 1991 года, когда Украина получила независимость. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.
Как отметил Гордон, украинское руководство осознавало, что в Крыму, особенно в Севастополе, проживает очень много этнических русских, однако вместо того, чтобы проводить грамотную политику в отношении них, «дерибанила» с местными бандитами землю на полуострове. По словам журналиста, центральная власть не занималась населением Крыма и вдобавок его «обдирала». Результатом реализации такого курса стало присоединение региона к России в 2014 году.
Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Гордон предупредил об угрозе потери Украиной Одессы и Харькова.
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