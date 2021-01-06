Киевский журналист Гордон предупредил об угрозе потери Украиной Одессы и Харькова
6 января 2021, 12:32[ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Гордон, киевский журналист, предупредил об угрозе потери Украиной Одессы, Харькова и других регионов, расположенных на юго-востоке страны. Видео с выступлением Гордона по данному вопросу опубликовано на его YouTube-канале.
«Чем больше наша власть не делает ничего в плане экономики, демократизации жизни в юго-восточных областях, тем более там возрастают сепаратистские настроения. Они сейчас очень сильны в Одессе и Харькове», - отметил журналист.
По словам Дмитрия Гордона, из-за бездействия руководства в Киеве бывшая советская республика может недосчитаться в будущем целого ряда регионов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что одесский журналист Юрий Ткачев высказал точку зрения, согласно которой война с русскими является единственной целью и смыслом существования украинского государства.
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