Киевский журналист Гордон предупредил об угрозе потери Украиной Одессы и Харькова

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6 января 2021, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, предупредил об угрозе потери Украиной Одессы, Харькова и других регионов, расположенных на юго-востоке страны. Видео с выступлением Гордона по данному вопросу опубликовано на его YouTube-канале.

«Чем больше наша власть не делает ничего в плане экономики, демократизации жизни в юго-восточных областях, тем более там возрастают сепаратистские настроения. Они сейчас очень сильны в Одессе и Харькове», - отметил журналист.

По словам Дмитрия Гордона, из-за бездействия руководства в Киеве бывшая советская республика может недосчитаться в будущем целого ряда регионов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что одесский журналист Юрий Ткачев высказал точку зрения, согласно которой война с русскими является единственной целью и смыслом существования украинского государства.