Одесский журналист Ткачев: война с русскими является единственной целью и смыслом существования украинского государства
5 января 2021, 12:40[ «Аргументы Недели» ]
Юрий Ткачев, журналист из Одессы, прокомментировал появившееся в сети видео, на котором запечатлены украинские военнослужащие, исполняющую песню про убийство «москалей» и «возвращение» Крыма и Кубани.
По мнению Ткачева, война с русскими является единственной целью и смыслом существования украинского государства, ролики, подобные опубликованному, подтверждают данный факт. Журналист отметил, что задача Вооруженных сил страны заключается в том, чтобы «убивать москалей». На достижение этой же цели на Украине работают экономика, образование, здравоохранение и СМИ, процитировало Юрия Ткачева издание «Русская весна».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что спикер МИД РФ Мария Захарова смогла поставить на место украинского министра Дмитрия Кулебу посредством одной короткой фразы.
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