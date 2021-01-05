Издание Sohu: Мария Захарова поставила Украину на место одной короткой фразой

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5 января 2021, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Мария Захарова, спикер российского МИД, поставила Украину на место одной короткой фразой. Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Некоторое время назад возглавляющий украинское внешнеполитическое ведомство Дмитрий Кулеба пообещал сделать все, чтобы 2021-й стал для Москвы «адским» годом из-за Крыма. Реагируя на высказывание Кулебы, Захарова назвала его слова «заявлением из преисподней».

Издание Sohu отмечает, что представитель МИД РФ смогла поставить Киев на место с помощью одной короткой фразы. Также в публикации китайского портала, переведенной «ПолитРоссией», высказано мнение, согласно которому Москва свысока смотрит на все выпады, которые позволяют себе власти соседней страны.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro написал, что Украина отработала «нападение» на Крым с применением турецких Bayraktar TB2 в ходе учений, организованных в конце ноября минувшего года.