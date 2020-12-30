Захарова оценила слова Кулебы об «адской теме Крыма»: «Заявление из преисподней»
30 декабря 2020, 19:45[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тема Крыма в 2021 году станет для России «адской». Дипломат пообещал водрузить в Симферополе флаг Украины.
«Заявление из преисподней», - высказала она.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, вопрос Крыма давно закрыт, а «надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут». Также он посоветовал дипломату, где можно повесить флаг Украины вместо Симферополя.
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