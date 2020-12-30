Пушков, комментируя «адскую тему Крыма», объяснил Кулебе, где нужно повесить украинский флаг вместо Симферополя

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30 декабря 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что 2021 год станет для России «адским» из-за Крыма. Дипломат пообещал водрузить в Симферополе флаг Украины.

«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», - с иронией отреагировал сенатор.



Пушков отметил, что Украина может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но это ничего не изменит. По его словам, никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится. Он добавил, что «единственное, где могут произойти сдвиги» – это в политике США.

«В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», - пояснил Пушков.

Сенатор пояснил, что пребывание полуострова в составе Украины – «это исторический казус», который практически не отразился на самой республике: «В статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут».