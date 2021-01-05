Avia.pro: Украина в конце ноября отработала на учениях «нападение» на Крым с применением турецких Bayraktar TB2
5 января 2021, 08:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Украина в конце ноября минувшего года отработала на учениях «нападение» на российский Крымский полуостров с применением турецких дронов Bayraktar TB2. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на зарубежные СМИ, что украинские маневры прошли в районе северо-западных границ Крыма. Учения, организованные киевской стороной в нескольких десятках километров от государственных рубежей РФ, не несли явной угрозы, отмечается в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба, глава МИД соседней страны, высказал точку зрения, согласно которой Москва ждет смерти Украины как государства.
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