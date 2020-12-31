Дмитрий Кулеба: Россия ждет смерти Украины как государства

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31 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Российская Федерация ждет смерти Украины как государства. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Дмитрий Кулеба, глава МИД соседней страны.

По словам Кулебы, процитированного изданием «Росбалт», на пути к своей «цели» - смерти украинского государства – в РФ «постоянно чего-то ждут», в том числе смены руководства в Киеве или наступления экономических кризисов. Министр заверил, что данная «стратегия» потерпит неудачу.

Ранее на текущей неделе Народная милиция самопровозглашенной ДНР распространила информацию, согласно которой украинская армия впервые с прошлого года применила в Донбассе запрещенные фосфорно-зажигательные снаряды.