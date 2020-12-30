Народная милиция ДНР: ВСУ впервые с 2019 года применили в Донбассе запрещенные фосфорно-зажигательные снаряды

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30 декабря 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины впервые с 2019 года применили в Донбассе фосфорно-зажигательные боеприпасы, которые запрещены на международном уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой Народной милиции непризнанной ДНР.

Пресс-служба проинформировала, что атака, в ходе которой были задействованы запрещенные снаряды, произошла в районе села Ленинское на юге Донецкой области. Факт использования военными ВСУ данных боеприпасов зафиксировали системы видеонаблюдения ДНР.

Как сообщалось ранее в среду, Дмитрий Гордон, киевский журналист, озвучил точку зрения, согласно которой Украине пока нет смысла рассчитывать на возвращение Донбасса в состав страны.