Политолог Корнилов: новая администрация США может дать Украине сигнал идти «сломя голову» в наступление в Донбассе

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30 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Новая администрация Соединенных Штатов может дать Киеву сигнал идти «сломя голову» в наступление в Донбассе. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями интернет-СМИ допустил российский политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что в последнее время Украина заметно активизировалась на донбасском фронте. По словам Корнилова, это говорит о том, что Киев «к чему-то готовится».

Аналитик полагает, что новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом может дать Украине сигнал идти «сломя голову» в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Владимир Корнилов выразил надежду на то, что киевские власти поберегут своих военнослужащих и не пойдут на «новую авантюру».

Как сообщалось ранее в среду, Руслан Хомчак, главком украинской армии, озвучил точку зрения, согласно которой в Донбассе идет «гибридная» война с Российской Федерацией.