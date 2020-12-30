Политолог Корнилов: новая администрация США может дать Украине сигнал идти «сломя голову» в наступление в Донбассе
30 декабря 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Новая администрация Соединенных Штатов может дать Киеву сигнал идти «сломя голову» в наступление в Донбассе. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями интернет-СМИ допустил российский политолог Владимир Корнилов.
Эксперт отметил, что в последнее время Украина заметно активизировалась на донбасском фронте. По словам Корнилова, это говорит о том, что Киев «к чему-то готовится».
Аналитик полагает, что новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом может дать Украине сигнал идти «сломя голову» в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Владимир Корнилов выразил надежду на то, что киевские власти поберегут своих военнослужащих и не пойдут на «новую авантюру».
Как сообщалось ранее в среду, Руслан Хомчак, главком украинской армии, озвучил точку зрения, согласно которой в Донбассе идет «гибридная» война с Российской Федерацией.
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